Maltempo Roma – Casini-Leoncini (Iv): “Presentata mozione su caditoie, con pioggia città puntualmente in ginocchio”

“Abbiamo presentato stamattina una mozione urgente per chiedere al sindaco e alla Giunta di intervenire sulla manutenzione di caditoie e tombini e di predisporre quanto prima un piano straordinario di pulizia. Ieri abbiamo assistito per l’ennesima volta a scene sconcertanti, con interi quadranti della città completamente sommersi dalla pioggia, strade e sottopassi impraticabili, abitazioni e negozi allagati, centinaia di interventi dei vigili del fuoco costretti addirittura a mettere in salvo, nel pomeriggio, bimbi e genitori che si trovavano in un centro estivo in zona Settebagni, nel Terzo Municipio. Scene che rischiano purtroppo di ripetersi identiche al prossimo temporale, ma è intollerabile che la città sia puntualmente messa in ginocchio dalla pioggia. Non possiamo farci trovare impreparati di fronte a eventi meteo estremi, che stanno diventando sempre più frequenti, né tantomeno può essere una giustificazione accettabile il fatto che il sistema fognario cittadino sia datato, come dichiarato dall’Assessore Segnalini”.

“Dal momento che la gran parte delle caditoie – circa 275 mila delle 330 mila presenti sul territorio capitolino – sono di competenza municipale, chiediamo inoltre che proprio ai Municipi siano destinati maggiori fondi per la loro manutenzione e pulizia. Non si tratta semplicemente di limitare i disagi ai cittadini, ma di investire in maniera seria sulla sicurezza delle nostre strade”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

