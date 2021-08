Maltempo, tanti disagi nella Capitale

L’annunciata ondata di maltempo ha provocato disagi a Roma, con la tanta pioggia caduta a partire dalle 12. A ridosso dell’ingresso della stazione della metro B, un albero è caduto fortunatamente non ferendo nessuno.

A Torre Maura, un altro albero è caduto in via dell’Usignolo, di fatto occupando la strada. Rami caduti anche in via della Giustiniana.

Oltre un centinaio gli interventi registrati in città dalla Polizia Locale. Circa 40, quelli dei vigili del fuoco. Chiusure momentanee di altre strade per la caduta di rami o alberi come in via Emanuele Filiberto, via Nicola Salvi, via della Giustiniana e piazza Bologna.