“Manderemo più mezzi ed armi a Kiev”, annuncia Biden. Intanto è stato già consegnato il ‘pacchetto’ di armamenti da 800 mln di dollari

L’occasione per la stampa internazionale, di avere qualche news circa il conflitto in atto inUcraina, era l’arrivo del presidente Biden a Portsmouth, in New Hampshire, dove era atteso secondo impegni precedentemente programmati.

Biden conferma di essere intenzionato ad inviare alle truppe ucraine altri mezzi di artiglieria

Così, non appena il capo della Casa Bianca è stato avvicinato dai giornalisti, senza stare troppo ad indugiare, Biden ha confermato di essere intenzionato ad inviare più artiglieria alle truppe di Kiev.

Ucraina, è stata la Cnn nel week end ad annunciare che all’Ucraina è stato consegnato ‘un pacchetto di mezzi’ per 800 mln di euro

Una notizia in realtà già anticipata dalla Cnn nello scorso week end, quando ha annunciato che a Kiev “sono iniziati ad arrivare gli armamenti pesanti, che fanno parte del pacchetto da 800 milioni di dollari, tra i quali 11 elicotteri Mi-17, 18 cannoni Howitzer da 155mm e 300 altri droni Switchblade”.

