Maneskin, rissa tra fan a concerto. Damiano: “Peggio ragazza con maglia Lazio”

(Adnkronos) – “La cosa peggiore era la ragazza con la maglietta della Lazio”. Il tweet è di Damiano dei Maneskin, che ha postato un video di una rissa tra fan a un concerto di Philadelphia. La band romana ha dovuto interrompere l’esibizione, ripresa poco dopo con il frontman che prima di ricominciare a cantare ha detto alla folla “La violenza è una str…ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino”. Dopo qualche ora, Damiano ha twittato il video della rissa – in cui si intravede anche una ragazza con la maglia della Lazio – accompagnandolo con quel commento.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz

— Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022