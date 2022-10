Manifestazione Roma ‘Cessate subito il fuoco – negoziato per la pace”: aderisce anche il Municipio Roma VIII

“Il Consiglio municipale ha approvato ieri una mozione che prevede l’adesione del Municipio VIII alla manifestazione nazionale “Cessate il fuoco subito – Negoziato per la Pace” promossa dalla rete Italiana Pace e Disarmo sul conflitto russo-ucraino che si terrà a Roma il prossimo sabato 5 novembre. In questo momento, più che mai, è opportuno che ognuno di noi dimostri concretamente un sentimento pacifista e nonviolento partecipando a questo importante evento”.

Così Amedeo Ciaccheri sulla mozione presentata da Sinistra Civica Ecologista, Partito Democratico e Lista Civica per Gualtieri e approvata ieri in Consiglio municipale.

“In questo momento – si legge nel documento – è necessario indirizzare ogni sforzo, ogni risorsa e ogni decisione nella prospettiva di una Conferenza Internazionale di Pace che veda il protagonismo dell’Italia, dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali nel condurre il prima possibile a una risoluzione pacifica e giusta del conflitto”.

Nella mozione si condanna fermamente l’aggressione russa in Ucraina, viene dichiarata solidarietà e sostegno alla popolazione ucraina, promuove una risoluzione pacifica del conflitto, per far cessare subito le ostilità e l’emergenza umanitaria, economica e sociale in atto.

Max