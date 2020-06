Marco Liorni, chi è: età, carriera e vita privata del conduttore televisiviso, radio e autore tv

E’ da anni sulla cresta dell’onda e piuttosto noto e apprezzato dal largo pubblico senza differenze di generi, gradevole per i suoi modi eleganti e tranquilli, per la sua conduzione che mescola serietà e leggerezza: stiamo parlando di Marco Liorni il noto conduttore televisivo, radiofonico e autore TV.

Dopo anni di gavetta, un lungo impegno, Marco Liorni, come inviato di Verissimo condotto Cristina Parodi ha iniziato luna lunga carriera di conduttore.

Ma chi è Marco Liorni? Cosa sappiamo di lui, della sua età, dei suoi esordi e della vita privata?

Ecco chi è, nel dettaglio Marco Liorni, il conduttore di Reazione a Catena è ideatore e conduttore di Italia sì! dal 2018.

Marco Liorni, chi è: biografia, anni, carriera, moglie, figlie, segno zociacale, Instagram

Marco Liorni è nato il 6 Agosto 1965, segno zodiacale Leone, e come detto di professione fa il conduttore televisivo, radiofonico e autore TV. E’ nato a Roma, alto 1,80 m e pesa 78 chili.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @marcoliorni.

Marco Liorni è appassionato fin da bambino dei spettacolo, tanto da costringere il fratello Gianluca a costruire scenografie e studi televisivi con libri aperti e soldatini giocattolo.

La sua passione diventa lavoro, quando Marco, dopo il diploma e la Laurea in Scienze Umanistiche nel 1980, esordisce in radio. Oggi è uno dei volti più noti della tv italiana grazie a un marchio di fabbrica: il garbo.

A causa di una educazione molto minuziosa dei genitori però, Marco è cresciuto con delle insicurezze. Nel 2014 dopo la morte del padre, Massimo, il rapporto con la madre si è rafforzato.

Marco Liorni, chi è: Lavoro e Carriera

Marco Liorni è uno dei conduttori tv più apprezzati, e conduttore radiofonico e autore per programmi televisivi. Dopo la laurea debutta in radio locali con programmi di intrattenimento, per poi sbarcare a RDS.

In seguito approda al piccolo schermo con Cronaca Nera e Domenica tutto goal. Dopo diversi anni di gavetta arriva a Verissimo allora condotto da Cristina Parodi .

Nel 1997 è su Rete 4 alla conduzione di Angeli, un format sul mondo delle presenze angeliche e dal 2000, per sette anni consecutivi, è inviato del Grande Fratello. Da lì il vero boom: arriva per Marco una carriera fatta di conduzioni di programmi di successo, come ad esempio: Real Tv, Stelle a Quattro Zampe, Saranno Famosi (adesso Amici di Maria De Filippi).

Nel 2011 il passaggio alla Rai a La vita in diretta dove resterà fino al 2018, anno in cui vivrà un momento duro a causa dell’abbandono del programma. Sempre nel 2018 conduce Italia sì! di cui è anche ideatore e dal 2019 è alla guida di Reazione a Catena, che nella prima edizione ha visto la conduzione di Pupo.

Marco Liorni a Italia sì!

Marco Liorni dal 2018 è su Rai 1 con Italia sì! programma da lui ideato. Uno con persone comuni raccontano degli avvenimenti importanti delle proprie vite, affiancato da Rita dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi.

Marco Liorni chi é: vita privata, moglie e Figlie

Marco Liorni è sposato dal 2014 con Giovanna Astolfi. I due dopo tredici anni di fidanzamento, si sono sposati negli Stati Uniti, ma di tale unione si è avuta notizia solo nel 2015.

Marco e Giovanna hanno anche due figlie: Emma e Viola. Giovanna è una donna piena di iniziative e una ‘complice’ di vita per Marco. Il conduttore ha anche un altro figlio, Nicolò, avuto dal precedente matrimonio con Cristina avvenuto nel 1995.

Liorni ha raccontato di aver recuperato da poco il rapporto con il figlio. Marco è un grande appassionato di calcio e tifoso della Roma. Sogna di andare a vivere in una città di mare come Barcellona o in Costa Azzurra.

Ha vinto tre volte il Telegatto e una volta il Premio TV – Premio regia televisiva per La Vita in diretta. Nel 2012 è stato candidato a personaggio rivelazione.

Dal 29 giugno 2020 è tornato alla conduzione di Reazione a catena.

