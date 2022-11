Marco Masini ‘si fa in due’: esce il ‘Live Al Teatro della Pergola’, ed il libro libro ‘L’altalena – La mia storia’ (Videointervista)

“Ho voluto fare un viaggio, guardare da fuori la mia avventura, provare a leggerla come se non fosse la mia. La storia di un ragazzo di vent’anni con un sogno, uno qualunque. La storia di un ragazzo che inizia una carriera, con le normali difficoltà di chiunque intraprenda un cammino, e che viene proiettato nell’Olimpo, in mezzo ai grandi, per poi trovarsi a dover riconquistare, anno dopo anno, disco dopo disco, ogni centimetro di strada fatta su un’altalena”.

Così Marco Masini, musicista ed interprete di grande qualità, presentando il suo libro ‘L’altalena – La mia storia’, già disponibile in tutti gli store fisici e digitali (nel pomeriggio, alle 18 lo presenterà nel Mondadori store di via Appia a Roma e giovedì a Firenze), è il racconto autobiografico, intenso, profondo di Marco che guarda e racconta Masini, mettendo nero su bianco ciò che il suo pubblico ancora non sa. Staccati gli amplificatori e smontate le luci, in questo libro è l’uomo adulto che guarda il cantante per capirsi, magari perdonarsi qualcosa e fare pace con tutte quelle paure che oggi sono diventate ricordi. Perché questo è il tempo della ritrovata armonia, di rimettere le cose a posto, riconoscendo il senso complessivo di essere da sempre su un’altalena.

Marco Masini i suoi maggiori successi registrati nel doppio ‘Live At Teatro della Pergola’

Ma non solo l’occasione è anche quella di raccontare ‘Live At Teatro della Pergola’, un disc live (prodotto da Momy Records e Concerto Srl, distribuito da BMG), disponibile in uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, in versione doppio vinile. Un occasione, questa live, per poter ascoltare i grandi successi di Marco Masini in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti appositamente per lo show. Sul palco insieme a lui Massimiliano Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini.

Marco Masini: al via da Napoli con il tour ‘T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme’

Ma non solo, domani, 22 novembre, il cantautore fiorentino riprende dal Teatro Augusteo di Napoli, ‘T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme’, il tour che lo vedrà impegnato fino al 2023. Veri e propri show nati dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri.

Sul palco al suo fianco troveremo Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Di seguito le prossime date del tour

22 novembre 2022 – Teatro Augusteo, NAPOLI

28 novembre 2022 – Teatro Politeama, GENOVA

1 dicembre 2022 – Teatro Creberg, BERGAMO

3 dicembre 2022 – Teatro Colosseo, TORINO

4 dicembre 2022 – Teatro Comunale, FERRARA

6 dicembre 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE

7 dicembre 2022 – Teatro Ponchielli, CREMONA

10 dicembre 2022 – Teatro Lyrick, ASSISI

17 dicembre 2022 – Teatro Goldoni, LIVORNO

19 dicembre 2022 – Teatro Degli Arcimboldi, MILANO

20 dicembre 2022 – Gran Teatro Geox, PADOVA

9 gennaio 2023 – Auditorium Parco della Musica, ROMA

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it.

Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

