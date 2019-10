Marco Saltari, chi è il finalista di X Factor 2019: età, musica, Instagram, vita privata 

X Factor è entrato nel vivo: siamo finalmente ai Live e, qui si può sapere tutto circa i partecipanti, il regolamento, i giudici e quant’altro verte intorno alla fase clou e finale del talent show.

In questa fase, dunque, i concorrenti si giocano tutto e daranno tutto quello che hanno in termini di impegno, abnegazione, talento e verve per conquistare lo scettro. Chi vincerà? Intanto, noi andiamo a conoscere i partecipanti. Iniziamo da Marco Saltari.

Chi è Marco Saltari Cosa si sa di lui, e della sua vita prima della partecipazione a X Factor? Ecco cosa viene fuori indagando su di lui.

Marco Saltari, chi è il finalista di X Factor 2019: anni, esordi, inizio carriera, social, famiglia, amori, gossip

Marco Saltari ha 34 anni ed è di Corridonia, un piccolo centro di Macerata. È stato scelto per continuare la sua gara a X FACTOR da Mara Maionchi.

“E’ stato un sollievo e credo che con Mara mi troverò molto bene perché è una persona di una vitalità disarmante, e credo che poche persone possano dare consigli veri e renderti consapevole di cosa significhi questo mestiere”, ha detto.

Di lui si sa che la musica è un architrave. Tuttavia, non ha avuto molta fortuna fino ad ora. In precedenza a questa occasione, nonostante la passione della musica, Marco ha fatto diversi lavori: scaricatore di pacchi dai camion fino all’aiuto cuoco, o ancora l’operatore, l’assistente ai disabili.

Marco Saltari, chi è il finalista di X Factor 2019: la gavetta, i mille lavori, l’assistenza nella ONG e i gusti musicali

E in più, ha saputo a laurearsi. Si occupa di prima accoglienza per i richiedenti asilo che arrivano in Italia: è operatore di una ONG.

La musica è per lui un amore da sempre: “per me è quasi automatico, se c’è una chitarra in casa io suono”. L’artista ha detto di essersi avvicinato a questo mondo, quando nel 1991, dopo aver trovato la musicassetta con su la faccia di Freddie Mercury – “in quel momento si accese un fuoco”.

Per Marco, l’X FACTOR è una commistione di talento e spirito di abnegazione perché “un talento che non lavora duro non va da nessuna parte”. E si descrive così: “sono una persona abbastanza testarda e cocciuta”.

Molto riserbo sulla sua vita privata. Non è molto attivo sui social e sul suo profilo Instagram e ha pochissime foto. Si sa che è autore del progetto Jordy Brown e insieme alla sua band si diverte a fare sperimentazioni sonore.

Col suo gruppo ha vinto la selezione marchigiana dell’Arezzo Wave dedicata agli artisti emergenti. Marco, da solista, ha avuto anche l’occasione di fare il tour con la folk band Warsawia.