Maria Monsè: chi è, età, vita privata, figlia e carriera dell’attrice madre di Perla Maria Paravia

Apprezzata e seguita per la sua bellezza, per la carriera, per la simpatia e anche per via del gossip, Maria Monsé fa spesso parlare di sè. E, al di là della facile rima, è anche perchè è spesso ospite in programmi importanti come quelli di Barbara D’Urso oppure nel fortunato La pupa e il secchione, come nel corso dell’ultima puntata del 2020.

Ma cosa sappiamo di lei nel dettaglio? Cosa sappiamo della Monsè? Chi è Maria Monsè? Ecco tutti i dettagli

Maria Monsè: chi è, anni, Instagram, vita privata, figlia, apparizioni tv

Maria Monsè è uno dei personaggi televisivi più particolari e discussi del piccolo schermo specie per via, in questi anni, del suo rapporto con la figlia Maria Perla. Spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso, oppure come detto di altri format Mediaser, qualche tempo fa è stata anche al Grande Fratello Vip.

La eclettica Maria Monsè è nata a Catania nel 1974. Nel 1992, il vero e rapido esordio sul piccolo schermo nel programma “Non è la RAI”, nella seconda edizione, condotta da Paolo Bonolis. Tre anni dopo la si trova a condurre Go-Cart su Rai 2, riscuotendo anche un buon successo.

Nel 1998 poi, si dedica al cinema: interpreta il ruolo di attrice principale nel film “Annarè” con Gigi D’Alessio. Dal 2004 inizia la parentesi di opinionista per “L’Arena” di Massimo Giletti.

Dopodiché, ha preso parte a vari reality show e nello dettaglio “La Fattoria” di Barbara D’Urso e in “La Pupa e il Secchione”. Quanto al Grande Fratello Vip, dopo una sola settimana venne eliminata nella nomination contro Alessandro Cecchi Paone.

Quanto alla vita privata, è contraddistinta tutta dalle vicende della figlia. Si tratta nello specifico della figlia adolescente, Perla Maria Paravia, figlia dell’imprenditore salernitano Salvatore Paravia. La bambina è nata nel 2006, stesso anno in cui la coppia si è sposata. In varie occasioni la presenza di mamma e figlia negli studi di Pomeriggio 5 ha prodotto scalpore.

Molti hanno criticato Maria per le partecipazioni TV della figlia: a inizio 2019, si diceva che la piccola Perla Maria potesse condurre un reality show. In realtà, la bambina ha affiancato la mamma nella trasmissione ‘Bravissima’ con Valerio Merola.

Secondo Maria Monsè la figlia Perla è una stilista che realizza “abiti, borse di design e gonne a grandi stampe floreali, oltre a cerchi geometrici e righe molto strette, che lasciano spazio a forme e fiori ricamati tridimensionali”.