“Mascherina a scuola anche per i bambini sopra i due anni”, raccomanda il Prof. Ricciardi

“La variante Delta è più contagiosa e quindi colpisce di più anche i bambini. La variante Delta buca anche le mascherine chirurgiche, quelle fatte di garza non sono protettive”. Certo non sono incoraggianti le affermazioni che oggi il consigliere del ministro della Salute, professor Walter Ricciardi, ha lasciato nel corso di un’intervista. Secondo il medico sarebbe opportuno che anche i bimbi dai 2 anni in su, che frequentano gli asili, indossino la mascherina in quanto, rimarca, questo suggerisce “l’evidenza scientifica”.

Ricciardi: “L’evidenza scientifica dice andrebbero protetti anche i bambini sopra i 2 anni”

Per quanto scioccanti per noi genitori, secondo Ricciardi infatti, ”La variante Delta è più contagiosa e quindi colpisce di più anche i bambini. In Gran Bretagna sono state allestite 5 cliniche pediatriche per il long covid”. Del resto, ribadisce, “L’evidenza scientifica dice che la sicurezza si ottiene con una serie di misure: oltre alla vaccinazione del personale, servono distanza, mascherina e controllo dell’aria. Secondo il World Health Network e secondo i Cdc americani, con la variante Delta la mascherina andrebbe usata sopra i 2 anni. Questa è l’evidenza scientifica che emerge, poi deve valutare la politica”. E qui è come ‘metterla in banca’, vista la confusione che regna totale fra i nostri amministratori…

Ricciardi: “Occhio perché la variante Delta buca anche le mascherine chirurgiche”

Dunque il fatto che in Italia, a scuola l’usa della mascherina è indicato dai 6 anni in su (che a noi sembrava fosse eccessivo), secondo il consigliere di Speranza non andrebbe bene: “Spero si facciano investimenti per rendere la scuola sicura, riaprirla e non richiuderla più. Le mascherine andranno portate per un certo periodo. Con la Ffp2 la variante Delta non passa, ma la variante Delta buca anche le mascherine chirurgiche“.

Ricciardi: “Una classe con tutti vaccinati? La mascherina va indossata ugualmente”

E se si prova a portare l’esempio di una classe dove tutti gli scolari sono vaccinati o guariti dal Covid, Ricciardi sembra non sentire ugualmente ragioni: “Il consiglio è indossare la mascherina anche se si è vaccinati. Quando un bambino si allontana dall’aula e va in un ambiente in cui ci sono non vaccinati, è consigliabile l’uso della mascherina”.

Ricciardi: “La terza dose? Sicuramente per i soggetti più fragili e per gli operatori sanitari”

Altro tema, la ‘fatidica’ terza dose: sì o no? Secondo il medico ”E’ molto probabile che si dovrà fare, soprattutto partendo dai soggetti più fragili, vaccinati a gennaio-febbraio. E’ probabile che dovremo vaccinarci di nuovo anche noi operatori sanitari, vaccinati all’inizio dell’anno“.

Ricciardi: “Se non sospendono i brevetti sui vaccini, non se ne esce prima del 2024”

Infine, se domandiamo quando secondo lui se ne verrà fuori da quest’incubo, Ricciardi conclude spiegando che prima bisogna passare attraverso la sospensione dei brevetti sui vaccini, Poi, a loro volta le case produttrici dovrebbero fornire informazioni sulle tecnologie di produzione, che consentirebbe la possibilità un trasferimento tecnologico per far sì che diversi paesi divengano autonomi nella produzione del vaccino. Solo a quel punto, conclude “potremmo uscirne, altrimenti ne veniamo fuori non prima del 2024.

Max