Massimiliano Mollicone Uomini e Donne: età e lavoro del nuovo tronista

Massimiliano Mollicone è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Giovane, ma con tanta esperienza già alle spalle. Non confonda il volto angelico, il ragazzo infatti non ha avuto un’infanzia semplicissima. Scopriamo meglio chi è Massimiliano Mollicone, nuovo protagonista del dating show di Canale 5.

E’ nato ad Aprilia, nel Lazio, nel 2000: ha 20 anni, anche se non si conosce ancora la data esatta di nascita. Nella sua vita si è dato da fare in molti modi: ha fatto il muratore, il barista, ora lavora in carrozzeria per avere un’entrata fissa. Lavora anche nel mondo della moda: e il suo nuovo percorso a Uomini e Donne potrebbe aiutarlo a inserirsi nel mondo dello spettacolo.

Ha uno splendido rapporto con la sorella, di cui ha parlato così in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne: “E’ una donna davvero forte. Ne ha passate tante, sia in amore che dal punto di vista della salute. Ha una malattia particolare, ma la affronta con grande coraggio, come se non avesse niente”.

La sua dote migliore? “Credo la simpatia. Penso di essere bravo a far sentire a proprio agio le persone che ho vicino: cerco subito di togliere dall’imbarazzo”, ha detto. Il suo percorso a Uomini e Donne è iniziato con la conoscenza di Vanessa e Altea. Con la prima l’esterna è andata bene, con la seconda un po’ meno. Vedremo dove lo porterà il suo percorso all’interno del porgramma.