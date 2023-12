MasterChef al via, ecco giudice ombra: il pubblico ha un ‘sospetto’

(Adnkronos) – Comincia MasterChef e parte il tormentone: Chi è il giudice ombra? Il talent culinario di Sky comincia con la prima puntata e, al di là delle gesta degli aspiranti chef, si comincia con la caccia al nuovo personaggio. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli potranno contare sulla collaborazione del ‘giudice ombra’, una figura al momento misteriosa che osserva da vicino l’operato dei concorrenti e, in caso di bisogno, può fornire la propria consulenza e il proprio aiuto ai 3 colleghi. Il giudice ombra osserva senza essere visto, ignorato dalle telecamere e sconosciuto per ora al pubblico. Ovviamente, sui social è iniziata la caccia al ‘mister X’ del programma. Il profilo X della trasmissione stuzzica utenti e telespettatori con una foto che mostra la sagoma e sollecita risposte ‘solo sbagliate’. C’è chi sta al gioco e chi, invece, prova a indovinare davvero. Uno il nome più gettonati: Davide Scabin, seguito dalla ‘candidatura’ di Iginio Massari che però non sembra fondata. Il profilo del giudice ombra non sembra quello del maestro di pasticceria…