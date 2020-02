Masterchef, gli eliminati salgono sono nove: ecco chi è ancora in gara

Che brividi, che battaglia, che emozioni a Masterchef: dopo l’ultima puntata, infatti, è come si sapeva aumentato il numero degli eliminati che ora è salito a nove. Ma nello stesso momento è salita l’emozione di chi è rimasto in gara.

Già: di chi si tratta? E cosa li aspetta a Masterchf? Eccco chi è rimasto in gara, e cosa dovrà superare.

Masterchef, gli eliminati salgono sono nove: ecco cosa è successo in puntata e chi è ancora in gara

Nella puntata di Masterchef che abbiamo appena visto altri concorrenti hanno salutato il cooking show e perso la chance di divenire campioni della nona edizione. Chi sono?

Si è conclusa la puntata di Masterchef tra le più vibranti: gli aspiranti cuochi hanno iniziato la serata con la sfida della Mistery Box in cui i migliori sono stati:

Davide,

Luciano

Antonio.

Alla fine, tra i tre ad avere la meglio è stato Davide, che vincendo si è conquistato il diritto di conoscere in anteprima i piatti da preparare nell’Invention Test.

aggiornamento ore 7,07

Il vantaggio non è servito a molto però, se è vero come è vero che il concorrente non ha saputo vincere la seconda prova. Infatti questa particolare sfida ha visto primeggiare Giulia, che ha fatto vedere quanto è cresciuta nel corso delle puntate.

Al contrario hanno deluso Vincenzo, Luciano e Francesca. Tra loro tre, chi sarà stato eliminato?

Ebbene, i giudici hanno deciso di eliminare Vincenzo, a cui Cannavacciuolo ha voluto fare gli auguri incitandolo a non abbandonare la cucina.

aggiornamento ore 10.04

Masterchef: prova in esterna e secondo eliminato

La vittoria nell‘Invention Test ha concesso a Giulia di ascriversi i gradi di capitano della squadra rossa per la prova in esterna. In questo contesto, rossi e blu si sono battuti nel gestire un ristorante di Milano.

A giudicare i loro piatti, c’erano clienti che hanno pagato con un gettone del colore della squadra che hanno preferito. A vincere la prova, i blu.

Giulia ha finito così per patire il rimprovero di Locatelli e Barbieri per non aver saputo amministrare il gruppo dei suoi in un momento di caos nella preparazione delle pietanze. La sua lacuna, in pratica, ha portando la squadra a non lavorare al top.

Lei, Davide, Francesca e Marisa si sono sfidati al pressure test. E ad avere la peggio è stata Giulia: che è stata eliminata dal programma.

aggiornamento ore 12.47