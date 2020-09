Matilde Brandi, chi è: età, carriera e vita privata della showgirl

Di recente si è molto parlato di lei in relazione alla partecipazione al Grande Fratello Vip: Matilde Brandi però è un personaggio già piuttosto noto da diversi anni, e per via di una carriera interessante, variegata, nel corso della quale ha saputo mettere in mostra tutta la sua eleganza, il suo charme e il suo talento oltre alla bellezza.

Ma chi è in effetti Matilde Brandi e che cosa sappiamo di lei, della sua vita privata e della sua carriera? Andiamo a scoprire tutto su di lei.

Matilde Brandi, chi è: Grande Fratello vip 5, carriera, gossip, flirt, Instagram, foto

Matilde Brandi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5, nella edizione 2020 sempre condotta da Alfonso Signorini. Ma in precedenza la sua carriera ha fatto registrare tanti altri momenti clou. Matilde Brandi ha 51 anni, essendo nata il 27 febbraio 1969 a Roma. Attualmente fidanzata, ha una elevata popolarità sui social:il suo profilo Instagram infatti conta più di 323.000 follower prima del suo ingresso nella Casa.

Perché è famosa Matilde Brandi? La notorietà di Matilde Brandi è connessa alla sua carriera di ballerina e showgirl. Dopo essersi diplomata nel 1990 al Balletto di Roma, a ventun’anni debutta ncome ballerina nella trasmissione Club ‘92 (1990-1991) con Gigi Proietti, e in seguito incontra la popolarità partecipando allo show del sabato sera di Rai1 Fantastico (1991-1992), condotto quell’anno da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Da lì in avanti le sue apparizioni in tv come prima ballerina sono sempre più frequenti: da Buona Domenica (1992-1995, 1996-1997) a Re per una notte (1995-1996) con Gigi Sabani, passando per Domenica In (2000-2001) con Carlo Conti.

Nota nel suo percorso televisivo l’avventura con Adriano Celentano nello show Francamente me ne infischio (1998-1999) e quella nel varietà del sabato sera di Giorgio Panariello Torno sabato, sempre su Rai1. Negli anni 2000 la Brandi si è concentrata anche alla conduzione. Tra le altre cose, nel 2003 ha condotto con Carlo Conti la prima edizione de L’anno che verrà, mentre nel 2008 la decima edizione di Scommettiamo che…?, con Alessandro Cecchi Paone.

Un paio anche le esperienze in altri reality/talent: nel 2015 ha preso parte alla seconda edizione di Si può fare!, dove si è classificata seconda; mentre nel 2018 è una delle concorrenti dell’ottava edizione di Tale e Quale Show, dove si posizione ultima.

Matilde Brandi entra nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 alla prima puntata di lunedì 14 settembre.