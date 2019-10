Matteo De Menego e Pierluigi Rotta: chi sono i due poliziotti morti nella sparatoria a Trieste

L’agente scelto Matteo De Menego e l’agente Pierluigi Rotta sono i nomi dei due agenti di Polizia morti oggi a Trieste nella sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio dì venerdì 4 ottobre 2019 in Questura.

Pierluigi Rotta aveva 34 anni ed era originario di Napoli mentre Matteo Demenego aveva 31 anni ed era di Velletri, vicino Roma. I due poliziotti si trovavano a lavorare presso l’Upgsp, entrambi sono morti a causa dei colpi d’arma da fuoco, inutili i tentativi di rianimazione. Per quanto riguarda le vite private dei due agenti è emerso che l’agente Rotta era figlio di un poliziotto in pensione di Napoli.

Ad uccidere i due uomini il 29enne Alejandro Augusto Stephan Meran che insieme al fratello Carlysle Stephan Meran si era recato in Questura a Trieste in seguito ad un’indagine per il furto di uno scooter. Entrambi i fratelli Stephan Meran sono titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.