Matteo Trono Classico: chi è il corteggiatore di sara Amira

La domanda è sempre quella ogni inizio settimana: Trono Over o Trono Classico a Uomini e Donne? La risposta è difficile, perché per la puntata del lunedì difficilmente vengono rilasciate anticipazioni ufficiali, motivo per cui è complicato stabilire se ad essere protagonisti sono tronisti e corteggiatori o dame e cavalieri.

Il Trono Classico questa settimana vedrà in ogni caso al centro dell’attenzione le troniste Sara Amira e Giovanna Abate, che continueranno il loro percorso conoscendo i numerosi corteggiatori arrivati in studio per approfondire la loro conoscenza. Tra questi c’è anche Matteo, che ha perso la testa per Sara Amira, che ricambia l’interesse portandolo più volte in esterna.

Matteo, cognome e frequentazione con Sara

Matteo è stato fin da subito uno dei preferiti di Sara, che lo ha portato spesso in esterna prima di lasciarlo ‘in panchina’ per un po’. Nonostante questo il corteggiatore ha deciso di regalare un mazzo di fiori alla tronista per il suo compleanno, gesto che la ragazza apprezzerà particolarmente tanto da decidere di portarlo ancora in esterna.

Il cognome di Matteo è Guidetti, di lui ancora non si sa molto circa la sua vita provata. Ancora è incerta la sua età ma dalle prime informazioni sembra abbia intorno ai 25 anni. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne ha spiegato il suo rapporto con Sara Amira.

Il corteggiatore ha infatti analizzato la conoscenza con la tronista: “Mi piace stupire, sorprendere e far sentire speciale la persona che ho vicino. Sto cercando di corteggiare Sara nello stesso modo in cui lo avrei fatto se fossi stato fuori da questo contesto. Non seguo copioni, sono semplicemente autentico. Di Sara mi ha colpito il suo aspetto fisico, il sorriso e lo sguardo in particolare. Mi affascina la sua semplicità. La trovo una donna piuttosto concreta, con dei valori importanti che sento vicini ai miei”, ha concluso.