Maurizio Martinelli e la sua ‘anima a brandelli’

“In questo album ho voluto raccontare gli attimi della nostra quotidianità. La vita e gli umori, le riflessioni, gli affetti e i difetti, le speranze e i sogni, le paure e gli alibi, le amicizie e le passioni, le idee del momento e le rinunce. In questi 11 brani c’è la mia vita”.

Con questa riflessione Maurizio Martinelli presenta il suo album ‘I Dettagli di un giorno’, e ‘Anima a brandelli’, scelto come secondo estratto ci riporta per sonorità e sviluppo del testo, alla migliore scuola del cantautorato romano, in cui i temi sociali si sono snodati fra racconti ed esperienze di vita. Il no al bullismo, diventa per Maurizio, uno dei punti cardinale su cui dirigere attenzione.

Per il videoclip di questo brano, Maurizio Martinelli è stato premiato nell’ambito della festa del Cinema di Roma, con lo Speciale Award Sociale.

Il videoclip è il risultato di una ricerca che fonda le sue radici nell’idea che possa esistere una scuola nuova: in cui ogni studente si formi, ma allo stesso tempo racconti la propria esperienza di vita, attraverso la magia delle arti.

Nasce così l’idea, per questo videoclip, di attingere direttamente allo straordinario serbatoio che sono i laboratori diretti da Fabio Sidoti; immagini tratte dai cortometraggi realizzati nell’ambito della scuola: in particolare gli Istituti comprensivi di Roma in cui lo stesso Fabio ha attivato, da tempo, vere e proprie fucine cinematografiche. Michele Vitello e Niccolò Carosi ascoltando il brano inedito di Maurizio Martinelli, hanno pensato di associare la canzone a questa miscellanea di veri e propri corti; come in uno psicodramma, gli studenti diventano attori delle loro stesse paure. Un NO al bullismo chiaro e definito, secondo il linguaggio stesso dei ragazzi, che sono le prime vittime, ma anche i primi carnefici di questo fenomeno.

Al di là del chiasso mediatico che ruota intorno alla parola ‘bullismo’, questo video non vuole trasmettere alcun messaggio moralizzante, ma semmai rappresentare una viva realtà.

Maurizio Martinelli nasce a Roma, diplomato al conservatorio di musica Santa Cecilia e amante della radio, sin da ragazzo dedica gran parte della giornata a suonare e ad ascoltare musica. Si fa strada nell’ambiente degli studi di registrazione come musicista “turnista” e si appassiona alla tecnologia musicale applicata di quegli anni (‘80/‘90 ) sperimentando suoni e tecniche di registrazione.

Negli anni 2000 la svolta come cantautore scrivendo brani legati alla sua passione: il calcio. Autore del brano Roma Roma Alé (40mila copie vendute e sigla radiofonica da quasi vent’anni di una nota trasmissione sportiva ). Indimenticabile il concerto al Centrale del Foro Italico di Roma. Ormai Roma e i romani lo seguono con attenzione, anche un poeta come Mario Mori decide di assegnargli il compito di scrivere le musiche per le sue poesie contenute nel cd “Roma nostra è questa qua” a cura di Niccolò Carosi. Negli anni seguenti scrive per altri artisti, compone colonne sonore per fiction e corti, partecipa a programmi televisivi come cantautore e opinionista, intanto la sua passione per la radio prende corpo con il programma musicale Container (lo conduce anche attualmente) che negli anni gli darà la soddisfazione di essere premiato con il “Microfono d’Oro”, Oscar della radiofonia romana come miglior programma musicale.

