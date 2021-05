Maxi voragine a Torpignattara, due auto inghiottite

Tanto grande così, forse neppure i tanti automobilisti romani abituati fin troppo a un quotidiano slalom tra buche d’ogni tipo, potevano immaginarsela.

Una voragine profondissima quest’oggi a Torpignattara ha letteralmente inghiottito due auto: una crepa stradale enorme che si è aperta intorno alle 10:45 facendo precipitare all’interno due auto in sosta, un suv Mercedes e una Smart, per fortuna senza persone all’interno.

A causare il cedimento un guasto idrico nel sottosuolo. Perdita di acqua in strada, e auto sprofondate dunque nel garage sottostante dunque in via Zenodossio nel quartiere Torpignattara, a pochi metri di distanza da via Casilina. La grossa buca che poteva creare danni importanti.

Sul posto intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, personale Acea e una squadra di agenti di polizia locale del gruppo Prenestino che ha predisposto la chiusura del tratto di strada per permettere di svolgere gli accertamenti di competenza: dunque chiuda Via Zenodossio da Via Casilina a via Giovanni Maggi e ennesimo guaio in una Roma già martoriata in tantissime arterie stradali, al centro o in periferia con interi quartieri spessi ridotti a un vero colabrodo, che fatica a trovare soluzioni ad un problema atavico, strutturale e, purtroppo, specchio della fragilità della città.