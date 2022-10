Medvedev ‘colpisce ancora’: “Se gli Usa inviano i missili Mlrs a Kiev si va verso la terza guerra mondiale”

Non c’è niente da fare: ogni qualvolta che dal Cremlino Peskov o Lavrov rilasciano alla stampa ‘dichiarazioni di intento conciliante’, spunta Lui, e puntualmente per la Russia (come se non avesse già), riparte il danno d’immagine.

Così, mentre oggi il ministro degli Esteri russo si è detto ‘possibilista’ rispetto ad un eventuale incontro fra Putin e Biden in occasione dell’imminente G20, in serata ecco il ‘solito’ Dmitry Medvedev (fra l’altro vice capo del Consiglio di sicurezza russo), a digitare su Telegram il contrario di quanto annunciato da Lavrov. I casi sono due: o il vice capo del Consiglio di sicurezza russo è a questo punto nettamente contrario alla fascia più ‘moderata’ del Cremlino o, peggio, gioca con il fuoco.

Medvedev: “I lanciamissili Usa per Kiev sono la strada più veloce per una escalation del conflitto verso una guerra mondiale”

Se il ministro ha infatti tenuto a smorzare la paura generale circa il ricorso da parte russa agli armamenti nucleari (“solo per difesa in caso di attacco”, ha specificato), commentando l’invio a Kiev da parte degli Usa dei lanciamissili multipli (Mlrs) dotati di munizioni a lungo raggio, Medvedev ha avvertito che “è la strada più veloce per una escalation del conflitto in Ucraina verso l’irreversibile conseguenza di una guerra mondiale“.

Medvedev ne ha anche per Stoltenberg: “Una vittoria della Russia in Ucraina significherebbe una sconfitta dell’Alleanza Atlantica?”

Ma non solo, Medvedev ha anche pensato bene – secondo il suo ‘stile’ – di affermare che Stoltenberg, segretario generale della Nato, avrebbe praticamente confermato la partecipazione dell’Alleanza Atlantica al conflitto in Ucraina: “Il commento del segretario generale della Nato che una vittoria della Russia in Ucraina significherebbe una sconfitta dell’Alleanza Atlantica è una conferma diretta che il blocco partecipa alla guerra contro il nostro Paese. Come si dice, una grande mente. Ma viene da un cuore puro un onesto tizio norvegese ha finalmente fatto una confessione“. Certo, se non fosse che ci troviamo a riportare queste notizie nell’ambito di una orribile guerra, ci sarebbe da liquidare le sortite di Medvedev alla stregua di una ‘macchietta’…

