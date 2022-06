Medvedev: “Ue potrebbe sparire prima che entri l’Ucraina”

(Adnkronos) – Dmitri Medvedev, torna a minacciare l’Europa in un post su Telegram dedicato all’adesione dell’Ucraina all’Ue che, secondo vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, avverrà “non prima della metà del secolo”. Gli ucraini saranno sotto “verifica per decenni. Pertanto, la vera scadenza è la metà del secolo. Non prima”, scrive Medvedev che poi chiede: “E se anche l’Ue sparisse per allora?”. Mi viene da pensare a quale scandalo, a quali sacrifici sono stati fatti sull’altare dell’adesione all’Ue e a quale inganno delle aspettative degli ucraini infelici? Per non portare sfortuna…”, afferma l’ex premier ed ex presidente russo.