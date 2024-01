Meleo (M5S) – De Santis (LCR): “Grave denuncia ACER: subito linee guida e coordinamento per le gare d’appalto dei Municipi”

“Oggi in Commissione Lavori Pubblici, in audizione ACER, sono emerse rilevanti e preoccupanti criticità in relazione alla gestione delle gare a procedura negoziata municipali, soprattutto a valle del nuovo codice degli appalti. Al riguardo, i Municipi seguono regole e procedure diverse, generando caos e difficoltà di controllo.

Noi del M5S abbiamo già evidenziato il problema durante la discussione del bilancio triennale di Roma Capitale 2024-2026 e richiesto un coordinamento netto e deciso da parte dell’Amministrazione centrale.

Durante l’Amministrazione Raggi, dopo aver trascorso anni ponendo concorrenza e trasparenza come princìpi cardine di lavoro, ciò che rappresenta lo stato dell’arte attuale è sicuramente un passo indietro. Chiediamo quindi con urgenza una regia forte e linee guida chiare per tutti i Municipi, in modo da allontanare qualsiasi rischio di opacità.

Per raggiungere questo obiettivo, siamo fortemente favorevoli nello stabilire la procedura aperta come regola di base nella gestione delle gare pubbliche.”

Così in una nota la Capogruppo M5S in Campidoglio ed ex Assessore ai Lavori Pubblici Linda Meleo e il Capogruppo della Lista Civica Raggi ed ex Assessore al Personale Antonio De Santis

Max