Meloni: “Non temo un autunno caldo, sulle banche ho deciso io”

(Adnkronos) – Giorgia Meloni non teme un autunno caldo. “No, vede, se uno dei principali sindacati convoca una manifestazione contro la legge di bilancio prima ancora che venga scritta, forse esiste un tema di opposizione pregiudiziale”, dice la premier in un’intervista a Corriere della Sera, Repubblica e Stampa. “Penso che gli italiani vedano che il governo sta facendo il massimo. Il Pil, in realtà, cresce più delle altre grandi democrazie, abbiamo un record di occupazione e di contratti stabili”, rivendica Meloni, che poi continua: “So che ci sarà sempre un’opposizione che pensa che non possiamo governare anche se abbiamo vinto le elezioni, ma andiamo avanti”.

Poi sulla tassa sugli extraprofitti alle banche e le polemiche che ne sono seguite dice: “Certo che la rifarei, è una iniziativa che ho voluto io perché ritengo che si debba mandare un messaggio rispetto all’idea di uno Stato giusto, che fa le cose che si devono fare senza tempi punitivi. Ho massimo rispetto del sistema bancario e non ho intenzione di colpire le banche”.