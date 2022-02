Mentana, incidente stradale, perde la vita 55enne

E’ morto sul marciapiede dopo essere stato travolto da un’auto. L’incidente stradale è avvenuto a Mentana, in provincia di Roma, dove ha perso la vita un uomo di 55 anni.

L’investimento nella prima serata di ieri sulla via Nomentana, nella zona dei Casali del comune della provincia nord est della Capitale. L’intervento dei soccorritori all’altezza del civico 106 della Nomentana dove il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura per cause in via di accertamento investendo l’uomo che si trovava sul marciapiede.

Un impatto fatale con i soccorritori che nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell’uomo residente a Mentana. Sul posto per accertare l’accaduto e ricostruire la dinamica dell’investimento i carabinieri della stazione di Mentana e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Monterotondo. Sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, il 54enne italiano alla guida della Fiat Punto è stato denunciato per omicidio stradale.