Mercato dell’energia – “Vi sono liste di utenti in vendita sul web, segnaleremo il caso alle autorità”, promette il Codici

È sempre più caotica la situazione nel mercato energia e non solo per i rincari. Quotidianamente gli Sportelli dell’associazione Codici ricevono segnalazioni di consumatori in merito all’attivazione non richiesta di nuovi contratti. Nei prossimi mesi il quadro potrebbe peggiorare, vista la fine del mercato tutelato dell’energia fissata per gennaio, salvo un’ulteriore proroga da parte del Governo.

Mercato dell’energia, il Codici: “È in atto una vera e propria caccia da parte dei call center ad accaparrarsi nuovi clienti”

Come tiene ad avvertire Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, “È in atto una vera e propria caccia da parte dei call center ad accaparrarsi nuovi clienti – dichiara – ed ormai sembra non ci siano più limiti, le regole sono carta straccia per alcune società. Gli operatori, spesso stranieri dall’italiano incerto, parlando velocemente e descrivendo scenari futuri estremamente negativi a livello di costi, cercano di strappare una risposta affermativa al consumatore per attivare un nuovo contratto”.

Mercato dell’energia, il Codici: “Quando si ricevono queste telefonate non dite mai ‘sì’, anche di fronte a domande all’apparenza banali”

In tal senso, rivela ancora Giacomelli, “Ogni giorno riceviamo tante segnalazioni e ne approfittiamo per rinnovare l’invito a prestare la massima attenzione quando si ricevono queste telefonate, a non dire ‘sì’ anche di fronte a domande all’apparenza banali come la conferma del nome e cognome, a richiedere maggiori informazioni sull’offerta via e-mail oppure presso gli sportelli delle compagnie. Non bisogna avere fretta. E poi nessuno regala niente, quindi è bene diffidare da offerte vantaggiosissime, perché possono nascondere insidie, se non delle vere e proprie fregature”.

Mercato dell’energia, il Codici: “Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in merito a dalle offerte che stanno circolando tra gli operatori attivi nel settore dei call center”

Ma non solo, tiene ad aggiungere il segretario del Codici, “La situazione, purtroppo, potrebbe peggiorare. Lo diciamo perché abbiamo ricevuto in questi giorni delle segnalazioni in merito a dalle offerte che stanno circolando tra gli operatori attivi nel settore proprio dei call center, in cui si mettono a disposizione liste di clienti di varie compagnie. Sono elenchi dettagliati, che riportano la data di aggiornamento delle liste, la compagnia di riferimento ed il mercato di appartenenza dei vari utenti. Nel caso in questione, dalle verifiche effettuate la sede legale dell’azienda che sta facendo queste offerte sul web risulta essere all’estero, nell’Est Europa. Porteremo il caso all’attenzione delle autorità per fare chiarezza al fine di tutelare i consumatori”.

Concludendo, ricordiamo infine che l’associazione Codici ha attivato un servizio di assistenza dedicato ai consumatori alle prese con problemi con la bolletta o con il contratto.

Se i conti non tornano, se i risparmi promessi non trovano conferma in fattura o se si scopre che è stata attivata una nuova fornitura senza che sia stato dato il consenso è possibile fare una segnalazione al numero 065571996 o all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

Max