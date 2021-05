Merkel all’Oms: “Dobbiamo prepararci per la prossima pandemia”

“Questa pandemia Covid non è ancora stata sconfitta e non sarà l’ultima”. E’ il monito lanciato da Angela Merkel all’assemblea annuale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), alla quale ha chiesto una migliore preparazione per il futuro da parte della comunità scientifica. “Dopo la pandemia è prima della pandemia”, ha detto la cancelliera tedesca nel suo videomessaggio, parafrasando una celebre frase dell’allenatore della nazionale di calcio della Germania Ovest, Sepp Herberger, “dopo la partita è prima della partita”.

Merkel ha proposto un trattato internazionale sulle pandemie per facilitare la collaborazione tra Paesi e un più rapido sistema di allarme, per poter fermare in anticipo la prossima pandemia. “Dovremmo tutti prepararci al meglio per la prossima. Questa è la risposta che spero verrà da questa assemblea generale”, ha detto la cancelliera.