Meteo a Napoli Capodanno 2020: le previsioni di oggi 31 dicembre 2019. Che tempo farà a San Silvestro

Siete pronti a dare l’addio al 2019? In questi minuti è già partita la ‘macchina organizzativa’ per avvicinarci verso il 2020: è arrivato Capodanno, e nella notte di San Silvestro si vuole stare insieme, divertirsi, far festa.

Spesso, per farlo, si sceglie, ragionevolmente, di farlo in pubblico e di stare nelle piazze delle varie città, dove gli eventi di capodanno pubblici e gratuiti sono davvero numerosi. Ma c’è un unico dubbio. Che tempo farà a Capodanno?

Sono proprio le condizioni atmosferiche, meteorologiche a farci preoccupare. Pioverà, farà freddo, ci sarà gelo? Sarà possibile stare all’aperto a Capodanno nelle nostre città?

Che 31 Dicembre 2019 sarà dal punto di vista meteorologico? Più in generale, quale sarà il meteo per Capodanno 2020? Ecco in particolare cosa succederà nella città di Napoli, una delle mete più gettonate scelte per festeggiare la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno. Cosa ci sarà da aspettarci in terra partenopea?

Ecco il meteo di Napoli per il Capodanno 2020 secondo le previsioni atmosferiche di quest’oggi, 31 Dicembre 2019.

Meteo a Napoli Capodanno 2020: che tempo farà oggi 31 dicembre

Partiamo da un dato generale sulle condizioni dal punto di vista atmosferico a Napoli e nel territorio campano in generale. Nel dettaglio, nell’ultimo giorno dell’anno, oggi martedì 31 dicembre, che tempo farà a Napoli?

Se si dice che Napoli è la terra del sole ci sarà un perchè, giusto? Ebbene, a Capodanno questa teoria confermata spesso dai fatti non farà eccezione: perchè ci sarà decisamente bel tempo. Vediamo nel dettaglio.

La previsione meteo a Napoli per Capodanno 2020 sarà ottimale: giornata con sole pieno, salvo qualche passaggio di nuvole verso tarda sera, ma non sono previste piogge.

Il clima sarà godibile, non ci sarà freddo almeno restando nei limiti stagionali, e anche nella notte si potrà far festa in piazza, in particolare a Piazza Plebiscito.

La temperatura massima sarà di 11°C, la minima di 5°C: venti di mattino deboli da Nord-Nordest, al pomeriggio altrettanto: mare sostanzialmente calmo, nel golfo.

E invece quale sarà la previsione nel resto della regione, e dunque in tutta la Campania? E’ presto detto.

Meteo a Capodanno 2020 in Campania: le previsioni del tempo nella regione

Partendo dall’analisi complessiva, si può definire come, secondo gli esperti, sul fronte della litoranea, sia quella ‘nord’ che quella ‘sud’ della regione Campania ci sarà un tempo godibile.

Stessa cosa in area di pianura specie quella meridionale: come lungo la costa, infatti, i cieli saranno poco o per niente nuvolosi ma questo nel mattino. Una maggiore nuvolosità nel pomeriggio specie nelle pianure a nord della regione, con cieli però, tendenzialmente aperti e senza rischi pioggia.

Sull’Appennino cieli poco nuvolosi e, nell ore centrali della giornata e verso tarda notte qualche maggior strato di nubi. Venti deboli da nord-est.

Meteo Capodanno 2020 a Salerno: le previsioni in città

A Salerno intanto, si registrerà una giornata soleggiata, e nonostante qualche rannuvolamento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima: 12°C, la minima di 7°C.

I venti vengono indicati, al mattino, deboli da Nordest, così come al pomeriggio. Mare calmo, con qualche maggiore agitazione rispetto alla situazione più pacata di Napoli.

Meteo Capodanno 2020 a Benevento: le previsioni in città

A Benevento cieli poco o parzialmente nuvolosi e anche in questo caso non sono previste piogge. Quanto alla temperatura massima sarà di 9°C, la minima di -1°C.

I venti: al mattino assenti o deboli da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli da direzione varia.

