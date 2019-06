Meteo, arriva il caldo africano: temperatura a 40 gradi

È in dirittura d’arrivo un periodo di forte caldo africano su tutta Italia. La temperatura è già su livelli molto alti, ma nei prossimi giorni è destinata a salire ancora, fino al picco di 40 gradi.

Meteo, le previsioni regione per regione

Le temperature saranno assolutamente bollenti per tutta la settimana e si toccheranno dei record rispetto al periodo dell’anno.

Tra oggi e domani il caldo africano arriverà prima in Sardegna per poi attraversare il Tirreno ed espandersi al centro e a nord ovest. In tre città ci sarà allerta di livello 2 con bollino arancione: si tratta di Bolzano, Brescia e Rieti per lunedì e martedì.

Mercoledì bollino arancione per dieci città: alle tre citate prima si aggiungeranno Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia e Roma.

Le temperature sono destinate a salire ancora nel corso di questa settimana. L’apice del caldo ci sarà infatti fra giovedì 27 e venerdì 28, in particolare in Centro e Nord Italia.

I record potrebbero essere anche di 41-43 gradi ad Alessandria e Pavia, ma i 40 gradi saranno toccati da più parti, in particolare su Pianura Padana e Toscana.

Qualche grado in meno, ma temperature sempre bollenti in Umbria e Lazio: a Perugia e Roma si toccheranno 38-39 gradi, mentre al Sud le cose saranno leggermente più gestibili non sforando i 35 gradi.

