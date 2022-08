Meteo Roma: che tempo farà domani 12 Agosto 2022, previsioni, clima, sole, pioggia

Meteo Roma 12 Agosto 2022. Che tempo farà domani a Roma? Quali sono le previsioni meteo che sono indicate dagli esperti del settore per il giorno 12 agosto 2022? Cosa c’è da aspettarci, fin dalle prime ore del giorno e poi nel corso della giornata del 12/08/22 dal punto di vista della meteorologia?

Ecco che cosa è previsto sul fronte meteo per domani 12 Agosto 2022 nella Capitale? Quale clima si devono aspettare i romani, i turisti e in genere tutti coloro i quali si trovano nella città eterna oggi? Come riportano gli esperti di meteo.it, ecco le indicazioni e condizioni meteorologiche su Roma per oggi, oltre che i dati sul clima odierno e di ieri.

Meteo Roma 12 Agosto 2022: le news sul clima di domani

Venerdì 12 Agosto: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, minima 20°C, massima 31°C. Nel dettaglio: qualche nube sparsa al mattino, pioggia debole e schiarite al pomeriggio, qualche nube sparsa alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 31°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 6 sarà di 20°C.

I venti saranno deboli da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 9km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 9km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 5.7, corrispondente a 795W/mq.