Michele Zarrillo racconta l’infarto: “Ho rischiato”

“Me la sono vista veramente brutta”. Così Michelle Zarrillo ha commentato l’infarto che ha avuto nel maggio del 2013. Un evento che gli ha cambiato la vita e fatto capire quali sono le reali priorità. Il cantante, protagonista anche a Sanremo 202, è ripartito più forte che mai mettendo da parte paure e preoccupazioni.

La sua vita è cambiata nel 2013, quando un infarto o ha colto nella sua abitazione, dove fortunatamente non era solo. I soccorsi sono stati immediati, tanto che hanno impiegato appena 7 minuti ad arrivare, Operato d’urgenza Michele Zarrillo ha ripreso col tempo in mano la sua vita, che ha raccontato ospite della trasmissione Vieni da Me condotta da Caterina Balivo.

Michele Zarrillo, priorità ai figli

Dopo un lungo periodo lontano dal palco, Michele Zarrillo è tornato nel 2017 in concerto per fare quello che più gli piace. Nel corso dell’intervista d Caterina Balivo nella su trasmissione Vieni Da Me, il cantante ha raccontato anche momenti molto intimi e personali, come spesso viene fatto nel corso della trasmissione.

“Prima non mi godevo nulla, c’era sempre l’ansia di fare, di dimostrare”, ha raccontato Zarrillo. Ora è tutto diverso per lui, anche le priorità, che adesso sono le sue figlie, tre in tutto: “Passo le ore a giocare in riva al mare con secchiello e paletta”. Insomma, nel dolore Michele Zarrillo ha ritrovato la forza di ripartire.