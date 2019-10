Migliori tariffe Ottobre 2019, Wind All Digital: zero vincoli, servizi extra e 40 GB di traffico dati. Come attivarla e costo

Migliori tariffe Ottobre 2019, Wind All Digital: zero vincoli, servizi extra e...

Nel novero delle analisi relative alle migliori tariffe di telefonia mobile che anche in questo mese di Ottobre 2019 prendono la scena, spunta Wind All Digital 40 GB.

Si tratta di una offerta rivolta ai clienti che scelgono di acquistare una nuova SIM senza dover rispettare alcun tipo di vincolo. Ma in cosa consiste nel dettaglio questa promozione?

Quanti costa, come attivarla e quali sono le condizioni della tariffe Wind più conveniente del momento? Ecco cosa emerge nel merito.

Migliori tariffe Ottobre 2019, Wind All Digital: zero vincoli, servizi extra e 40 GB di traffico dati. Ecco quanto costa e come sottoscriverla

In primo luogo questa offerta non prevede costi di disattivazione e garantisce ai clienti la possibilità di usufruire di minuti, Giga di traffico dati e tanti servizi extra.

All Digital 40 GBWind All Digital 40 GB è infatti l’offerta per i nuovi clienti che vogliono ottenere significative soglie di minuti e traffico dati senza dover rispettare vincoli riguardanti la disattivazione improvvisa della nuova SIM.

Aggiornamento ore 2,31

Come funziona, cosa occorre fare per sottoscrivere la All Digital di Wind? E quali sono le ulteriori condizioni di vantaggio?

Partendo proprio da questa ultima domanda in pratica va detto che i clienti ottengono anche la possibilità di godere di servizi extra gratis.

La promozione inoltre permette, tramite l’offerta Passa a Wind in questione di aggiungere alle soglie già previste anche una quantità enorme di SMS.

Ma come ottenerla? E quali sono le spese necessarie l’attivazione? quali i dettagli da conoscere pera Wind All Digital?

Aggiornamento ore 5,19

I nuovi clienti Wind hanno la possibilità di puntare in realtà tra numerose offerte e tra queste la All Digital 40 GB e senza dubbio la più conveniente.

La promozione garantisce minuti illimitati verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati in 4G; al costo di 14,99 euro al mese. E’ possibile aggiungere anche 200 SMS al costo di 0,99 euro al mese.

L’offerta All Digital 40 GB è attivabile online, ciò significa che i nuovi clienti che intendono effettuare l’acquisto della nuova SIM possono richiederla tramite il sito ufficiale dell’operatore che permette di riceverla tramite corriere senza dover neppure essere presenti al momento della consegna.

C’è un costo iniziale. Al momento dell’acquisto è necessario un contributo iniziale di 24,99 euro, che prevede la nuova SIM e il primo rinnovo dell’offerta, in quanto l’attivazione è gratuita.

Si specifica, nello stesso momento, che si può procedere con la disattivazione della promozione in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Aggiornamento ore 9,41