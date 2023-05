Migranti, il ministro francese Darmanin torna ad attaccare duramente l’Italia. Ira di Tajani: “Parole offensive ed inaccettabili”

“Meloni, alla guida del governo di estrema destra scelto dagli amici della Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta“. Della serie ‘il lupo perde il pelo ma non il vizio’, eccolo stamane l’ennesimo attacco di matrice francese, pervenuto per bocca del ‘solito’ Gerald Darmanin (nella foto), ministro dell’Interno il quale, ospite di un programma tv dedicato alla situazione migratoria lungo il confine franco-italiano, ha pensato bene di attaccare la il cao del governo italiano, che “non è in grado di risolvere i problemi migratori dell’Italia, un Paese che sta vivendo una gravissima crisi migratoria“.

Migranti, Darmanin Vs l’Italia: “La verità è che in Tunisia c’è una situazione politica che porta soprattutto molti bambini a risalire attraverso l’Italia, che è incapace di gestire questa pressione”

Quindi, dall’alto del suo scranno il titolare del dicastero francese ha puntualmente puntato il dito affermando che “Sì, c’è un afflusso di migranti e soprattutto di minori nel sud della Francia” ma, ha proseguito “La verità è che in Tunisia c’è una situazione politica che porta soprattutto molti bambini a risalire attraverso l’Italia e che l’Italia è incapace di gestire questa pressione migratoria“.

Migranti, Darmanin Vs l’Italia: “Meloni, come Le Pen, è stata eletta dicendo ‘vedrete questo e quello’, ed invece l’immigrazione non si ferma e sta crescendo”

Ed in tutto ciò, ha attaccato ancora, “Meloni, come Le Pen, è stata eletta dicendo ‘vedrete questo, vedrete quello’ e poi quello che vediamo è che l’immigrazione non si ferma e sta crescendo”, e per questo motivo “L’Italia è alle prese con una gravissima crisi migratoria“.

Migranti, Darmanin Vs l’Italia, ed il ministero francese getta acqua sul fuoco: “La relazione fra Francia e Italia è fondata su rispetto reciproco”

Insomma, tanto per cambiare, le solite ‘sparate gratuite’ al quale Darmanin ci ha abituati. Tuttavia lo ‘sfogo’ del ministro – che non ha certo brillato in fatto di diplomazia – deve aver in parte imbarazzato anche l’Eliseo tanto è, che poco dopo, attraverso una nota il ministero degli Esteri, è stato costretto a correggere il tiro, affermando che “L’immigrazione è una sfida comune, e la Francia vuole lavorare con l’Italia”. Infine, dulcis in fondo, il Quai d’Orsay tiene a rimarcare “la relazione fra Francia e Italia è fondata su rispetto reciproco“.

Migranti, Darmanin Vs l’Italia, affermazioni che potrebbero far saltare la visita di stasera a Parigi di Tajani, che ha commentato: “Parole offensive e totalmente inaccettabili”

Tuttavia, nonostante la ‘pezza’ in corsa messa dal ministero degli Esteri francese, stavolta il puntuale ‘sproloquio’ di Darmanin potrebbe aver compromesso la visita che il titolare della Farnesina aveva in agenda per questa sera a Parigi. Nello specifico, Tajani dovrebbe infatti incontrare la collega Catherine Colonna, un bilaterale per altro già concordato da tempo. Ovviamente, avuto notizia di quanto dichiarato da Darmanin, sembrerebbe che in attesa di un chiarimento “deciso e definitivo” da parte dell’Eliseo, Tajani sia intenzionato a rinviare l’incontro, avendo giustamente ritenuto “offensive e totalmente inaccettabili” le dichiarazioni di Darmanin, oltretutto rilasciate in un contesto pubblico come la televisione. A riprova di tutto ciò, raggiunto dai cronisti a Firenze, alla domanda se stasera si recherà a Parigi, Tajani ha replicato: “Vedremo. Certo – ha quindi aggiunto – sono parole inaccettabili quelle che sono state pronunciate dal ministro dell’Interno Gerard Darmanin…“.

Max