Mike Tyson choc: “Sento che morirò presto. I soldi non servono a nulla”, afferma l’ex campione oggi 56enne

Sono lontani i tempi in cui, attraverso un devastante cocktail di rabbia e ‘forza bruta’, più di una volta ha rischiato di ‘uccidere’ l’avversario, pur praticando uno sport che ‘paradossalmente’ (e lo è), viene definito ‘la nobile arte’. Fenomeno pugilistico sul ring e personaggio da cronaca fuori, Mike Tyson ha segnato la storia del pugilato, lasciando comunque ai posteri le immagini di ‘una bestia rabbiosa’, capace persino di staccare un orecchio all’avversario pur di batterlo.

Poi l’addio allo sport, ed ecco il cinema, la televisione, persino la musica insomma, nonostante il suo atteggiamento a volte insopportabile, a Tyson il successo non ha mai voltato le spalle e, di conseguenza anche i soldi, che ha puntualmente bruciato.

Tyson choc sul suo seguitissimo podcast (‘Hotboxin with Mike Tyson’): “Sento che morirò presto”

Poi, come spesso capita, con l’età si inizia ad abbozzare un bilancio della propria vita, e a giudicare di quanto l’ex campione dei pesi massimi sia andato a fondo nell’autoanalisi, lo ha dimostrato attraverso un filmato caricato sul suo seguitissimo podcast, ‘Hotboxin with Mike Tyson’ dove, una sua frase ha destato clamore: “Sento che morirò presto”.

Tyson si ‘confessa in tv dal dottor McFarland: “I soldi non significano nulla, non ci rendono immuni da una malattia o da un incidente”

“Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto“, afferma il pugile, sorprendendo tutti. ‘Cresciuto’ sì, ma oggi 56 anni non sono certo sinonimo di ‘vecchiaia’ eppure, ospite del celebre programma Usa condotto dal dottor Sean McFarland (per altro noto terapista specializzato in problemi di dipendenza e traumi), Tyson ha poi aggiunto che “Moriremo tutti un giorno, naturalmente. I soldi non significano nulla per me. Averli è un falso senso di sicurezza. Credi che nulla possa succedere. Non credi che le banche potrebbero crollare, pensi di essere invincibile quando hai molti soldi, ma non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un incidente…“.

Max