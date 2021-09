Milan, con lo Spezia torna Giroud: l’annuncio di Pioli

Si è fermato sul più bello, quando aveva iniziato a prendere le misure al campionato italiano. Olivier Giroud non gioca on campionato da quando ha segnato la doppietta al Cagliari. Lo ha frenato un fastidioso problema fisico, ora però il francese è pronto a tornare in campo. Si è allenato con i compagni, è tornato a correre.

Unico dubbio: dal primo minuto o a partita in corso? Se lo chiede Stefano Pioli: “Verrà convocato. L’ho visto bene, sarà della partita, vedremo se dall’inizio o a partita in corso”, ha confermato l’allenatore rossonero nella conferenza stampa che anticipa la gara con lo Spezia. Il club rossonero è partito a razzo, è dietro solo al Napoli.

“Insieme ai tifosi abbiamo più energia ed entusiasmo. Siamo partite bene in casa, ma siamo solo all’inizio. Domani giochiamo in trasferta contro una squadra da rispettare molto”, ha detto Pioli. Che ha poi parlato dei singoli, come Diaz, in gol nell’ultima gara: “ Sta bene. Domani è una gara importante, mettere in campo come sempre la squadra migliore. E’ importante chi inizia la partita, ma è ancora forse più importante chi entra dopo”.

Sugli infortuni: “Dall’inizio della stagione abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, cioè Kessie e Krunic. Gli altri sono stati infortuni da affaticamento. Calabria domani sarà disponibile. Gli altri sono stati traumi che hanno portato a infiammazioni. Messias è arrivato con qualche problema, ma ora li sta superando. Spiace non avere tutti a disposizione, ma ho una rosa forte”.