Milan-Porto 1-1, primo punto rossonero ma ottavi Champions lontani

Il Milan pareggia 1-1 con il Porto nella gara valida per la quarta giornata del Gruppo B di Champions League ed è sempre più lontano dagli ottavi di finale. I rossoneri sono ultimi in classifica con 1 punto. Comanda il Liverpool (9), che in serata affronta l’Atletico Madrid (4). Il Porto è a quota 5. A San Siro, i lusitani passano in vantaggio al 6′ con Luis Diaz. Il Milan pareggia al 61′ con l’autorete di Mbemba. I rossoneri conquistano il primo punto in Champions, gli ottavi di finale sono lontanissimi.