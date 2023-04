Milan, Theo Hernandez: “Possiamo vincere la Champions”

Theo Hernandez ci crede. Non solo al passaggio del turno, anche alla vittoria finale della Champions League. Il terzino rossonero, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Pioli, ha parlato così della prossima sfida con il Napoli: “Noi abbiamo avuto tante partite belle, ma penso che quella di domani è molto bella e importante. Domani è una partita diversa da quella di campionato. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma abbiamo preparato molto bene la partita. L’assenza di Osimhen non cambia nulla. Il Napoli ha grandi giocatori, tutti sono forti. Chiunque giocherà lo farà bene. Con San Siro saremo in 12. I nostri tifosi sono fantastici, sono sempre con noi”.

Ha aggiunto: “Per me essere il vice capitano del Milan è un grande onore. Fin dal primo giorno sono felice di essere qui. Il mister, Maldini e Massara mi hanno aiutato sempre. Pallone d’Oro? Pensiamo alla partita di domani, però ovvio che mi piacerebbe vincerlo (ride, ndr). Io e Giroud siamo giocatori importanti, dobbiamo scendere in campo al massimo e fare il possibile per vincere”.

Theo ha poi parlato del suo futuro in rossonero: “Quello che sogno è restare qua il più possibile, poi non si sa mai. Io penso solo al presente e alla partita di domani. Penso che possiamo vincere la Champions. La cosa più importante però è giocare bene domani, sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo lavorato bene per fare il massimo domani, poi si vedrà”.

