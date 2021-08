Milan TV su Amazon: le parole dei protagonisti

Dopo l’accordo di visione di Milan TV su Amazon Prime video sono arrivate le parole di Lamberto Siega, Digital, Media & The Studios Director ha commentato: «L’approdo di Milan TV su Amazon Prime Video Channels aggiunge una modalità di fruizione innovativa dei contenuti ufficiali del Club, allargando il pubblico raggiungibile dalla nostra offerta e rafforzando ulteriormente il legame emotivo con la nostra fanbase. Questo progetto è un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione del Club e fa parte delle numerose iniziative in essere per posizionarci sempre di più come una Entertainment company”.

Si tratta in tal senso di una chance per gli appassionati milanisti di entrare nel mondo rossonero e di condividere con la propria squadra del cuore momenti esclusivi, in vista di una stagione che sta per cominciare. Per sottoscrivere l’offerta basterà essere clienti Amazon Prime: la tariffa avrà un costo di 3.99 euro al mese, con i primi 15 giorni di visione gratuiti.