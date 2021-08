Milan TV su streaming Amazon Prime

Milan TV arriva ufficialmente sul servizio streaming Amazon Prime Video Channels accanto a Juventus TV. Il canale tematico della squadra rossonera sarà attivo 24 ore su 24 per offrire ai tifosi tanti contenuti esclusivi, oltre ad un’ampia libreria di contenuti “On Demand” a tutte le attività del Club.

Il canale sarà disponibile per tutti i clienti Amazon Prime, al costo di 3.99 Euro al mese, e visibile via web, smatphone, tablet e smart TV. L’offerta permetterà ai tifosi rossoneri di vivere ancora più a stretto contatto tutta la passione e le emozioni a tinte rossonere. Sono tantissimi, infatti, i contenuti fruibili: dalle partite di campionato e Champions League – disponibili già poche ore dopo il fischio finale – alla diretta delle conferenze stampa e gli highlights, fino ai live studio pre e post partita, dallo Stadio di San Siro per le partite casalinghe e dai nuovi Studios in trasferta e le interviste esclusive a calciatori e dirigenti.

Non mancheranno anche le repliche delle partite storiche del Milan e programmi di approfondimento, ma anche nuovi formati creati per la stagione 2021/22 tra cui “Controluce” con lo storico giornalista di Milan TV Mauro Suma, “Forza Milan” con Luca Serafini, “Training with”, “She” con Giorgia Tavella, programmi di approfondimento settimanali sulla squadra femminile e la Primavera.