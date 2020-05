Milano: 49 enne accoltellato al ventre a Rozzano

Era a spasso con il suo cane, quando verso le 21 di Giovedì, in via Curiel a Rozzano, frazione di Milano, ha avuto un diverbio con un uomo, presumibilmente sudamericano, la lite è degenerata fino al culmine in cui il sudamericano ha colpito con una coltellata all’addome l’italiano.

E’ la triste disavventura capitata a un uomo italiano di 49 anni che al momento è ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque considerate molto delicate.

Sul posto dell’aggressione sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118, un auto medica e i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima.

L’aggressore si è allontanato subito dopo il folle gesto facendo perdere le proprie tracce, ma i militari sono sulle sue tracce per arrestarlo, nel frattempo stanno interrogando la vittima per approfondire le cause dell’aggresione.