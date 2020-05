Milano: arrestati 2 professionisti del borseggio nel parcheggio di un supermercato

Sabato 2 Maggio sono stati arrestati 2 cittadini stranieri, un francese ed un palestinese con già all’attivo precedenti penali per gli stessi motivi.

Durante un azione di prevenzione al borseggio, gli agenti dell’unità mobile hanno individuato, in piazzale Loreto, il palestinese che già tempo prima era stato arrestato per borseggio in centro a Milano. L’uomo si è avvicinato alle spalle di una donna con passeggino con l’intenzione di rapinarla, ma il tentativo non è andato a buon fine. Dopo aver desistito l’uomo è stato raggiunto dal cittadino francese, anch’egli già noto ai militari e dopo qualche minuto si sono diretti insieme verso il parcheggio di un supermercato in via Padova. Lì hanno riprovato il colpo e mentre uno faceva il palo, il secondo ha gattonato verso la portiera anteriore di una vettura mentre il conducente era impegnato a sistemare la spesa nel porta bagagli e ha sottratto un marsupio posto sul sedile anteriore dell’auto. Mentre si allontanavano dal luogo del crimine i carabinieri li hanno intercettati e arrestati, riconsegnando alla vittima il marsupio con dentro soldi, documenti e telefono.

I 2 sono accusati di furto aggravato in concorso e dopo le dovute verifiche uno dei 2 è stato scoperto avere in essere la misura del divieto di dimora a Milano disposta proprio per motivi similari.