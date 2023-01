Milano, bruciata auto polizia locale: sospetti sugli anarchici

(Adnkronos) – Un’auto della polizia locale bruciata in viale Tibaldi a Milano e alcune molotov (3 o 4, secondo quanto risulta all’Adnkronos) sono state trovate in un parco non lontano. Potrebbe trattarsi di due azioni, probabilmente, legate al mondo anarchico che, negli ultimi giorni, sta manifestando in Italia e all’estero la sua vicinanza all’anarchico Alfredo Cospito, detenuto in sciopero della fame da oltre cento giorni per porre l’attenzione sul regime del 41 bis. Sugli episodi indaga la Digos e la procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio e danneggiamento.