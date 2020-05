Milano: continuano gli arresti per spaccio di droga

Nonostante il coronavirus non accenna a diminuire lo spaccio di droga a Milano, continuano infatti ad essere intercettati e arrestati pusher in ogni angolo della città l’ultimo Domenica sera in via del Futurismo, quando verso le 21 gli agenti della Polizia hanno cercato di fermare un marocchino 43 enne ed un altra persona.

Alla vista degli agenti gli uomini si sono dati alla fuga e il 43 enne ha cercato di scappare a piedi verso la tangenziale. Nella fuga si è disfatto di un sacchetto.

La corsa è durata poco perchè gli agenti lo hanno fermato e recuperato il sacchetto al cui interno erano presenti 66 dosi di eroina per un totale di 60 grammi. addosso all’uomo sono stati trovati 910 euro che gli agenti presumono derivino proprio dallo spaccio.

il secondo uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il marocchino arrestato è risultato essere irregolare sul suolo italiano e già con precedenti. Per lui l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.