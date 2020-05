Milano: Controllato per il Covid19 si scopre essere latitante per violenza sessuale

E’ stato fermato per un controllo per il rispetto del decreto sul covid19 in barriera A8 direzione Nord, ma durante il controllo è emerso che l’uomo, un egiziano di 43 anni, era stato condannato nel 2018 a 3 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale.

Da 2 anni si era reso irreperibile facendo perdere le sue tracce.

Il reato di violenza è accaduto nel 2007, ma la sentenza definitiva è arrivata solo nel 2018, dopo gli accertamenti il nord africano è stato portato nella casa circondariale di Bollate.