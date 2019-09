Milano, il corteo degli anarchici a sostegno di Vincenzo Vecchi: danni a vetrine e auto

Un corteo di circa 200 persone ha dato avvio ad una protesta, nel centro di Milano, per sostenere Vincenzo Vecchi, l’attivista arrestato dalla polizia francese lo scorso agosto, per chiederne la scarcerazione.

L’arresto era scattato in relazione ai fatti legati al G8 di Genova del 2001, oltre che agli scontri di Milano del 2011.

Vincenzo Vecchi: chi è l’anarchico arrestato in Francia. Il corteo a Milano per chiedere la scarcerazione

Vincenzo Vecchi era da anni latitante sul territorio francese, dove si era rifatto una vita dopo le condanne ricevute in Italia. I manifestanti di matrice anarchica che si sono riuniti in corteo a Milano hanno iniziato la protesta dalla zona della Darsena e via De Amicis, fino al carcere di San Vittore.

Sono stati segnalati diversi danni dovuti al passaggio del corteo, in particolare vetrine e automobili imbrattate di vernice, e in alcuni casi distrutte.

Gli anarchici che hanno protestato per la scarcerazione di Vincenzo Vecchi hanno causato ingenti danni a negozi, banche e concessionarie d’auto. Con il lancio di biglie, sono stati danneggiati gli esterni di una concessionaria Bmw e del supermercato Esselunga in via Papiniano.

Davanti al carcere di San Vittore sono stati fatti esplodere petardi e fuochi d’artificio, sotto comunque il controllo della polizia in tenuta antisommossa.

