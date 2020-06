Milano: scippato del Rolex da 25 mila euro

Non è stato sicuramente un colpo improvvisato quello ai danni di un uomo che nella serata di Martedì 16 Giugno si è visto scippare l’orologio Rolex del valore di circa 25 mila euro.

I ladri lo hanno tenuto d’occhio e anche seguito mentre lui era al volante della sua automobile con a bordo anche la moglie e quando l’uomo è sceso dalla vettura sono entrati in azione, lo hanno raggiunto con uno scooter e lo hanno depredato del prezioso orologio.

La vicenda si è svolta verso le 20 in via Bazzini in zona Piola, poche ore più tardi, verso le 22 un fatto analogo è successo in via Casati dove un uomo è stato scippato di un altro orologio dal valore elevato: un Audemars Piguet.

La questura indaga su entrambi i casi.