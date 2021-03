MMA: Marvin Vettori ufficialmente Main Event a UFC Fight Night

Il nostro portacolori Marvin Vettori ancora una volta farà parte del main event UFC, infatti il 10 Aprile sfiderà il numero 4 al mondo Darren Till.

Da questa super sfida tra il numero 4 ed il numero 5 molto probabilmente uscirà il vincitore che potrà sfidare Israel Adesanya per il titolo mondiale.

Proprio Adesanya che essendo stato battuto da Jan Blachowicz nella categoria superiore, scenderà di nuovo di peso per dare una chance allo sfidante.

Potrebbe essere una fantastica chance per The Italian Dream di diventare il primo italiano titolato in UFC, che quindi, deve per forza cercare di battere Till e sfidare nuovamente Israel.

Lo scorso match col detentore del titolo fu vinto da Adesanya per split decision e da li in poi ci furono un infinità di polemiche e botta e risposta da parte dei 2 fighter.

Anche durante la cerimonia del peso in occasione del match con Blachowicz Israel non ha mancato di mandare una frecciatina all’avversario italiano, presentandosi con un cartone di pizza.

Il 10 Aprile l’evento sarà disponibile su DAZN alle 21 ora italiana, sarà perciò comoda la visione per il pubblico di casa, che ci auguriamo possa sostenere il nostro atleta.

Sarà anche il debutto per Marvin del nuovo sponsor che passerà da Reebook a Venum.