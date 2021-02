MMA: Si va verso McGregor – Poirier 3

Dustin Poirier e Conor McGregor hanno dovuto aspettare 6 anni per il rematch a seguito del primo, ma sembra che non sarà così per quanto riguarda il terzo incontro della trilogia.

Dana White, presidente UFC, ha dichiarato che il suo obiettivo è far combattere i 2 fighter per la terza volta, in estate. Nell’incontro di Gennaio Poirier ha vinto per TKO al secondo round, mentre nel primo, del Settembre 2014, la vittoria era andata a McGregor.

Subito dopo la sconfitta McGregor ha dichiarato di volere un ulteriore match, una cosiddetta “Bella”, ipotesi a cui Dana White sembra essere favorevole.

“Beh, quando hai due ragazzi che sono nelle loro posizioni: Dustin è il ragazzo numero 1 al mondo, hai Conor che è classificato al 6 ° posto del ranking mondiale, e loro vogliono la trilogia, devi andare con la trilogia, “White ha detto. “Probabilmente proveremo a mettere insieme questo scontro quest’estate.”

In un altra intervista in cui parla del campione ritirato Khabib Nurmagomedov (White non ha rinunciato a riportare Nurmagomedov sul ring), White ha delineato uno scenario in cui l’attuale gruppo di contendenti dei pesi leggeri combatterà per determinare chi competerà per i 155 libbre il prossimo campionato. Quella lista include Poirier e McGregor, così come Charles Oliveira, Michael Chandler, Justin Gaethje, Tony Ferguson e Rafael dos Anjos.

Poirier Vs McGregor potrebbe essere il primo di quegli incontri prenotati. Se dovessero incontrarsi di nuovo, White spera che McGregor, più motivato, possa offrire prestazioni migliori rispetto all’UFC 257.

“Se guardi Conor, se guardi il modo in cui ha combattuto, i calci alle gambe che stava prendendo, la posizione in cui si trovava, stava completamente trascurando Dustin Poirier”, ha detto White a Get Up. “Non sto togliendo nulla a Poirier, ma quando arrivi su un super yacht [ad Abu Dhabi] e stai vivendo la vita che vive Conor, devi essere affamato e devi prendere sul serio ogni ragazzo. Non importa come hai battuto Dustin Poirier la prima volta, non è lo stesso ragazzo che affronterai e ovviamente Dustin Poirier si sta allenando come se fosse il combattimento più importante della sua vita.