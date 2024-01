Mobilità Roma – Diaco-Di Russo: “Inefficienza Giunta Municipio XII, dopo un anno via Zambarelli ancora senza bando”

“Questa mattina l’assessore alla Mobilità del Municipio XII ha risposto a una nostra dettagliata interrogazione sulla situazione di via Zambarelli, ristretta a un solo senso di marcia da circa un anno a causa dello spanciamento di un terrapieno. Incalzato in Aula, l’assessore ha dichiarato che ancora deve concludersi la conferenza dei servizi e che i lavori non saranno ultimati prima di ottobre 2024.

Siamo sconcertati dall’inefficienza di questa Giunta municipale, che a un anno di distanza dalla parziale chiusura della strada non è ancora riuscita a pubblicare il bando per la realizzazione dei lavori. I cittadini del Municipio XII dovranno soffrire ancora molti mesi i disagi arrecati dalla viabilità limitata su via Zambarelli: a loro va la nostra solidarietà e la promessa che continueremo a incalzare l’esecutivo sul tema“.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco e il capogruppo in Municipio XII del M5S Lorenzo Di Russo.

Max