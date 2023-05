Mobilità Roma – Sottopasso del Quadraro, Ferraro (Cg): “Una questione da affrontare con urgenza”

“Necessario risolvere al più presto la situazione attuale al sottopasso del Quadraro, che vede la presenza continua di bivacchi di clochard e persone ai margini della società, costituendo una vera e propria emergenza sociale”, afferma il consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro, “Ringrazio il presidente Stampete per aver convocato subito una commissione su mia richiesta e al Municipio per esservi intervenuto. Sarà necessario affrontare la questione sia dal punto di vista dell’emergenza sociale e abitativa ma anche dal punto di vista della sicurezza e del decoro della zona.

Si è immaginato così di percorrere un doppio binario: prima di tutto mettere in sicurezza l’area e bonificarla, trovando delle soluzioni attraverso alcuni atti di ‘urbanistica tattica’ che impediscano la possibilità che il sottopasso torni a essere luogo di bivacco e degrado.

Allo stesso tempo è necessario percorrere una strada che porterà un domani quel sottopasso ad essere un punto strategico per una infrastruttura di mobilità dolce da intersecare con progetti che si trovano già in uno stato avanzato.

Per troppo tempo il Quadraro è stato diviso in due da questo sottopasso strategico, ma che da diverso tempo è di fatto interdetto alla popolazione che non riesce ad usufruirne in maniera sicura.

Bisogna agire con celerità onde evitare l’aggravarsi della situazione per la tutela di tutti i cittadini”, conclude Ferraro.