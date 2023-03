Mobilitazione nazionale Edili a Roma, Sce Campidoglio: sabato in piazza al fianco dei lavoratori

“Aderiamo alla giornata di mobilitazione nazionale dei lavoratori dell’edilizia indetta da Fillea Cgil e Feneal Uil per il prossimo 1° aprile. A Roma si terrà uno dei 5 eventi in programma a livello nazionale, a partire dalle ore 9.30 in piazza San Giovanni Bosco a Cinecittà, un luogo di periferia urbana, come per le altre manifestazioni previste.

Siamo al fianco della mobilitazione contro le scelte del governo sui bonus edilizi, che secondo i sindacati mettono a rischio oltre 100 mila posti di lavoro, e quelle sul nuovo codice degli appalti, che rendono più difficile la tutela dei lavoratori in particolare su salute, sicurezza e parità di trattamento.

Avevamo già espresso la nostra preoccupazione per le gravi ripercussioni delle scelte del governo sul settore dell’edilizia in una mozione presentata in Assemblea capitolina e approvata dall’Aula. Sabato saremo in piazza per manifestare la nostra solidarietà ai lavoratori”.

Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista

