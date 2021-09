Molesta due alunni di 12 e 13 anni, arrestato insegnante

Molestava due alunni, di 12 e 13 anni. Per questo i Carabinieri di Ferrara, al termine delle indagini avviate a giugno scorso, coordinate dalla locale Procura, hanno arrestato A.B., 37 enne insegnante presso un istituto cittadino. Il provvedimento restrittivo è stato adottato in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip, dopo aver valutato le denunce dei genitori dei due minori, ed aver sentito i ragazzini in audizione protetta.

L’insegnante, in più occasioni, all’esterno del plesso scolastico, avrebbe avvicinato i due studenti e li avrebbe molestati. Appreso del comportamento anomalo dell’insegnante nei confronti dei figli, i genitori si sono rivolti ai Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini.

Ora, in attesa del processo, l’insegnante dovrà restare presso la propria abitazione, sottoposto agli arresti domiciliari, a cui l’Autorità Giudiziaria ha aggiunto anche la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio, per cui l’insegnante non potrà comunque entrare in aula sino alla revoca del provvedimento.